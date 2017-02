De landstitel komt met de minuut dichterbij voor Feyenoord, want dankzij Jens Toornstra staan de Rotterdammers in de topper tegen PSV al vroeg op voorsprong.



Een voorzet van Eljero Elia werd door Toornstra, die de laatste tijd nog altijd niet zeker is van zijn basisplaats door het constante geschuif van trainer Giovanni van Bronckhorst, overtuigend afgerond. Daarop ontplofte De Kuip. Maar.... de wedstrijd is nog lang!