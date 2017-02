Zorgen groeien: "In Nederland alleen maar minder"

Stan Valckx ziet een financiële kloof ontstaan tussen Nederland en het buitenland. Ondertussen slaat de Eredivisie een verschil met de Jupiler League, zo meent de directeur van VVV-Venlo.



In de top van de Jupiler League bedraagt het spelersbudget aanzienlijk lager dan in de Eredivisie. Het is zelfs een riant verschil. "Vrijwel iedereen verwacht dat een profvoetballer miljoenen heeft, twee villa's en drie auto's. Maar bij VVV krijgen spelers gemiddeld 4.000 bruto per maand", zo liet hij optekenen in De Tafel van Kees.



Volgens de oud-voetballer is deze trend nadelig voor het Nederlandse voetbal. "In de Jupiler League worden de salarissen structureel minder. In de landen om ons heen gaat het juist omhoog, terwijl het in Nederland alleen maar minder wordt."