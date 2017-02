Van Bronckhorst legt uit: "Nu was de klap minder"

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst heeft Dirk Kuyt op de bank gezet voor de topper tegen PSV. Jens Toornstra kreeg de voorkeur boven de aanvoerder, die onlangs nog openbaar baalde van een reserverol.



"Dat was wel een enorme klap voor hem", verwijst 'Gio' tegenover de NOS naar het thuisduel met FC Groningen (2-0). "Nu heb ik het hem vrijdag al gezegd en was de klap minder. Maar hij was natuurlijk alsnog teleurgesteld. Vrijdag had ik de opstelling al en wist iedereen wie er zou gaan spelen."



Volgens Van Bronckhorst is er geen sprake van een kwaliteitsverschil tussen Toornstra en Kuyt. "Ik vind het wel wat makkelijk om nu te zeggen dat Kuyt niet goed genoeg is om tegen Guardado te spelen. Ik heb gewoon de keuze gemaakt voor deze elf."