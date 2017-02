AA Gent had het zeer moeilijk om het vertrek van voormalig sc Heerenveen-middenvelder Sven Kums op te vangen. Eén speler is de laatste weken goed op dreef. Anderson Esiti komt steeds beter voor de dag.



Marc Degryse gaf onlangs aan dat de middenvelder te traag voetbalt. In WigWam reageerde de sterke centrale middenvelder op die kritiek.



"Ik heb de snelheid van Ronaldo of Messi niet, dat is waar. Maar kritiek maakt me beter. Ik weet dat ik niet de snelste speler ben, maar ik probeer altijd mijn best te doen. Zo gaan ze van mij niet zomaar een bal afpakken, ik leg er altijd mijn hoofd voor", zegt Esiti.