'Di Maria vond actie Kluivert respectloos en onaanvaardbaar'

Vleugelspits Angel Di Maria is momenteel in vorm bij Paris Saint-Germain. De international van het nationale team van Argentinië speelde bijvoorbeeld een geweldige wedstrijd in de Champions League tegen FC Barcelona. Er leeft echter wat onvrede bij de technicus, gericht op directeur voetbalzaken Patrick Kluivert.



De Nederlander was in de eerste seizoenshelft naar verluidt niet echt tevreden met de prestaties van de buitenspeler en probeerde hem in de winterstop te verkopen aan een ploeg in de Chinese Super League. Volgens L'Équipe vertelde Kluivert aan de zaakwaarnemer van Di Maria, de Portugees Jorge Mendes, dat de Argentijn mocht vertrekken en daar zou de selectiespeler van Paris Saint-Germain dus nog steeds ontdaan over zijn.



Een bron binnen de Franse topclub vertelt aan het medium: "Angel vond het helemaal niet leuk. Hij vond het respectloos en onaanvaardbaar." Paris Saint-Germain tikte onlangs Goncalo Guedes op de kop bij het Portugese SL Benfica en daarnaast werd Julian Draxler natuurlijk gekocht voor veertig miljoen euro. Het is niet compleet onwaarschijnlijk te noemen dat Di Maria in de aankomende zomer alsnog weg mag.