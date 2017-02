'Hij speelde een slechte wedstrijd tegen ADO'

De algemene verwachting is toch dat routinier Dirk Kuyt op zondagmiddag in de basis zal beginnen in de wedstrijd van Feyenoord tegen PSV. Oud-verdediger Rinus Israël vertelt bij FOX Sports echter dat hij dat niet zo'n heel goed plan vindt. De analist is niet onder de indruk van de Katwijker.



Israël wijst naar het duel dat Feyenoord speelde tegen ADO Den Haag. "Als ik naar aanleiding van die wedstrijd een elftal moet samenstellen, dan speelt Dirk niet. Ik heb geweldig veel waardering voor hem. Zijn manier van spelen, zijn instelling. Fantastisch. Maar in deze wedstrijd tegen ADO vond ik hem niet goed."



Het icoon gaat verder: "Als ik toch een keuze moet maken tussen Toornstra, Berghuis of Kuyt, dan zou Kuyt geslachtofferd worden. Feyenoord speelde tegen ADO erg matig en ADO kreeg nog de beste kansen in de slotfase. Nee, maar, ik vond Kuyt één van de minsten."