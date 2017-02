Lyon: Memphis koning op dit opvallende gebied

Memphis Depay kende op het veld misschien niet zo'n hele gelukkige start bij Olympique Lyon, hoewel het in het hier en nu juist wel goed gaat met de Nederlandse vleugelspits. Vooral op marketinggebied spinnen de Fransen echter garen bij de aankoop van de buitenspeler van het Nederlands elftal.



Marketingdirecteur Martial Nardone vertelt namelijk aan de Franse media: "Zijn komst heeft een heuse hype veroorzaakt, een soort Memphis-rage. Onlangs was er een evenement waarbij hij handtekeningen uitdeelde en daar kwamen maar liefst 1500 fans op af, dat hadden we nog nooit gezien. Echt verbaasd waren we echter niet, want ook de shirtverkopen zijn omhooggeschoten sinds de komst van Memphis."



Nardone gaat verder met zijn verhaal: "Er zullen evenveel shirts verkocht worden met de naam Memphis als het geval was bij spelers als Alexandre Lacazette en Karim Benzema, maar dan hebben we het over jongens van de club. Maar we zien dat Lacazette vooral één bepaalde doelgroep aanspreekt, terwijl echt iedereen een tenue wil met de naam van Memphis: negentig tot 95 procent van alle shirtverkopen!"