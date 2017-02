Toornstra: dat is zó indrukwekkend aan De Kuip

Waar Steven Berghuis en Dirk Kuyt er nog weleens naast staat bij Feyenoord, heeft Jens Toornstra eigenlijk toch wel een vaste basisplek te pakken. De multifunctionele speler van de Rotterdammers doet het momenteel dan ook wel heel erg goed. Op de officiële clubwebsite vertelt Toornstra nu wat hij zo indrukwekkend vindt aan De Kuip.



De middenvelder wijst naar het feit dat de grond trilt als Feyenoord een goal heeft gescoord. "Omdat alle supporters dan staan te springen, voel je dat op het veld. Met name als tegenstander, bij ADO Den Haag en FC Utrecht, merkte ik dat goed. Dan stond je natuurlijk stil na een doelpunt en voelde je het veld een beetje op en neer gaan. Dat vond ik altijd erg indrukwekkend. Als speler van Feyenoord voel ik het slechts af en toe, want meestal ben je natuurlijk zelf aan het springen of rennen na een goal."



Toornstra stelt dat het een droom is om te scoren in De Kuip. "Dat een volle Kuip opveert en ontploft door iets wat jij hebt gedaan, dat is heel erg gaaf. De acht goals die ik tot nu toe heb gemaakt, heb ik allemaal in De Kuip gemaakt, dus dat gevoel heb ik dit seizoen gelukkig al vaak mogen meemaken."