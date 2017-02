'Opstelling Ajax: deze namen beginnen tegen Heracles'

Ook de spelers van Ajax beleven op zondag natuurlijk wel een spannende dag. Gaat Feyenoord onderuit tegen PSV, dan komen de Amsterdammers wel heel dichtbij. Ook een gelijkspel zou gunstig zijn voor coach Peter Bosz en de zijnen, maar winst brengt de titel wel heel dichtbij voor de Rotterdammers.



De diverse Ajacieden zullen met een schuin oog kijken naar de topper in De Kuip, maar de Amsterdammers dienen zich natuurlijk wel te focussen op hun eigen wedstrijd. Ajax neemt het in de eigen ArenA op tegen Heracles Almelo en zal dat doen met de gebruikelijke namen. Linksback Daley Sinkgraven heeft nog altijd last van een blessure en kan niet spelen. Hij wordt vervangen door Nick Viergever, waardoor Jaïro Riedewald dus weer in het centrum begint.



Buitenspeler David Neres is fit en speelgerechtigd, maar zal niet in de basisopstelling beginnen, ondanks het 'falen' van Bertrand Traoré en Amin Younes tegen Legia Warschau. Loopt Ajax uit tegen de Heraclieden, dan krijgt de Braziliaanse technicus vermoedelijk wel speeltijd.



Verwachte opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, Riedewald, Viergever; Schöne, Ziyech, Klaassen; Traoré, Dolberg, Younes.