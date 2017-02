'Krul maakt wel een héle zwakke indruk'

Goalie Tim Krul had natuurlijk lang te maken met een slepende blessure, maar in het hier en nu is hij weer fit en staat hij onder de lat bij de Eredivisie-club AZ. Vooralsnog gaat dat nog niet heel goed en ook in de Europa League tegen Olympique Lyon zag de doelman er niet heel zeker uit. Rinus Israël heeft eigenlijk al genoeg gezien.



Bij het medium NH Radio zegt de oud-verdediger van Feyenoord: "Er zit wel leuk voetbal in het elftal van AZ, maar ze missen de verbetenheid om een wedstrijd te winnen. Op Ron Vlaar heb ik niks aan te merken, want die heeft één of twee maanden niet gespeeld."



Israël gaat in op de situatie van Krul: "Hij maakt toch een hele zwakke indruk? Ook tegen Lyon. Als iemand tegen je zegt dat je niet zo lekker keept, moet je alleen maar schudden met je hoofd. Dan moet je niet gaan ontkennen van: ja, maar daar heb ik niks mee te maken." De verontwaardiging is te horen in de stem van de analist. "Sorry, ja. Ik word er emotioneel van. De tranen lopen over mijn wangen."