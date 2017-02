Waar Dirk Kuyt, Steven Berghuis en in mindere mate Jens Toornstra niet altijd zeker zijn van hun plekje in de basisopstelling van Feyenoord, is dat natuurlijk wel het geval voor Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena. De twee middenvelders van de Rotterdammers hebben zowel op als naast het veld een klik.



Dat vertelt Vilhena in ieder geval in gesprek met de NOS. "Ik ben heel goed met Karim. Er is een klik. Ik ben vaak bij hem thuis, eet vaak met hem. Ik leer veel van Karim. Hij is een stuk ouder en heeft veel meer levenservaring dan ik. Hij helpt mij." Coach Giovanni van Bronckhorst reageert: "Ze voelen elkaar precies aan. Zowel in aanvallend als verdedigend opzicht heeft Tonny grote stappen gemaakt. Dat is de kracht van dit Feyenoord."



Vilhena werd een klein jaartje geleden nog gelinkt aan een transfer. De middenvelder wilde zijn contract bij Feyenoord niet verlengen en ging in gesprek met clubs als Internazionale. Hij is echter nog niet uitgeleerd in De Kuip, zo vertelt de mannetjesputter zelf. "Ik wil nog te veel naar voren. Ik moet nog beter mijn positie houden."