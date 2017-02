'De wat? O, ik heb foto's gezien van de Coolsingel'

Spits Nicolai Jörgensen is ontzettend constant voor de huidige nummer één van de Eredivisie Feyenoord. De Deense centrumaanvaller scoort eigenlijk altijd wel een doelpuntje en die lijn hoopt hij voort te zetten in de topper tegen PSV. Wordt de international van Denemarken gevraagd naar de Coolsingel, dan moet hij lang nadenken voordat hij weet waar het precies over gaat.



In gesprek met het Algemeen Dagblad zegt de spits: "De wat? O ja, daar! Uiteraard. Daar hebben de jongens vorig seizoen de bekerwinst gevierd. Ik heb foto's gezien. En uiteraard ben ik er weleens langs gelopen, maar toen stonden er natuurlijk geen honderdduizend mensen. Er reden alleen een paar trams. Het lijkt een enorm plein, maar in werkelijkheid is het dus veel kleiner. Niet dat ik er vaak kom hoor, ik ben hier nauwelijks op straat te vinden."



Jörgensen vergelijkt Feyenoord met Ajax en PSV: "Er zit niet veel verschil tussen de drie topclubs. Feyenoord heeft een eigen identiteit, iedereen hier realiseert zich dat met knokken iets heel moois kan worden bereikt. Wij staan vijf punten voor op Ajax en acht op PSV. Dat verschil moeten zij nog maar eens zien goed te maken, toch?"