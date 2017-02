'Dit wordt de nieuwe manager van Leicester City'

Leicester City heeft zijn oefenmeester Claudio Ranieri natuurlijk aan de kant gezet en nu zijn de Foxes op zoek naar een vervanger. De Nederlandse coach Guus Hiddink wordt wat dat betreft genoemd, maar de Engelse media berichten nu dat men in het King Power Stadium aan de slag zal gaan met een andere hoofdtrainer.



Naar verluidt heeft de clubleiding van Leicester de naam van Nigel Pearson neergelegd bij de spelersgroep. Jamie Vardy en Riyad Mahrez en co zouden positief gereageerd hebben en dus ligt de weg open voor een samenwerking met de manager die tussen 2011 en 2015 al de scepter zwaaide in East Midlands.



De naam van Hiddink zong al rond in Leicester voordat de club in zee ging met de ervaren Italiaanse coach Claudio Ranieri. De voormalige bondscoach van Oranje zou de Premier League-ploeg toen echter nul op het rekest hebben gegeven en naar verluidt wil Hiddink ook nu niet aan de slag gaan bij de Foxes. De Varssevelder zou de klus gewoonweg zien als 'veel te omvangrijk', waardoor Pearson dus verreweg de meest waarschijnlijke optie is geworden.