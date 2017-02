Sparta-doelpuntenmaker blij: "Dat is een belangrijke stap"

Paco van Moorsel bezorgde zijn ploeg Sparta Rotterdam drie bijzonder belangrijke punten door zaterdagavond tegen NEC de enige goal van de wedstrijd te maken. De middenvelder geeft aan dat de overwinning een flinke last van de schouders is voor de Rotterdammers, die al sinds november vorig jaar geen overwinning meer hebben geboekt.



"Dit is een opluchting", zo vertelt Van Moorsel tegenover FOX Sports. "Het was lang geleden dat we hadden gewonnen, volgens mij nog voor de winterstop. Daar hunker je steeds meer naar als team. Hier zijn we hartstikke blij mee."



Want na een goede start doen de Spartanen al een lange tijd mee in de onderste regionen van de Eredivisie. "Iedereen besefte in welke situatie we zaten en waar we staan op de ranglijst. Een keertje gelijkspelen schieten we niet veel mee op. Drie punten, dat is een belangrijke stap. We lieten veel strijd en passie zien, daarvan heb ik genoten", aldus Van Moorsel.