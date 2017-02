Giovanni Troupée had een belangrijk aandeel in de comeback van FC Utrecht, dat tegen FC Groningen een 2-0-achterstand omboog in een 2-3-voorsprong. De verdediger tekende zelf voor de 2-2 en zag even later Yassin Ayoub de winnende maken.



"Ik dacht; ik schiet een keer zelf. Ja, zit er lekker in, hè?", aldus Troupée, die niet vindt dat de keeper in de fout ging bij zijn goal. "Hij was iets te hard, hè? Het was een goede goal."



Voor de opmerkelijke comeback was echter wel een behoorlijke dosis woede nodig, zo vertelt Troupée tegenover FOX Sports. "Wat er in de rust gebeurt? We geven elkaar op onze klote dat we zo slecht beginnen. Met een andere houding gingen we de tweede helft in. We hebben het goed omgedraaid", zo concludeert de 18-jarige mandekker.