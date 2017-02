Heerenveen na goede tweede helft langs Roda JC

Sc Heerenveen heeft na een goede tweede helft een verdiende overwinning geboekt op Roda JC. De Limburgers bleven ondanks een rode kaart lang in de wedstrijd, maar kregen in de slotfase twee keer het deksel op de neus, waardoor uiteindelijk een 3-0-eindstand op het bord stond.



In een uiterst povere eerste helft creëerden beide ploegen erg weinig kansen. Het publiek moest het doen met een van richting veranderd schot van Morten Thorsby, dat knap gered werd door Benjamin van Leer.



In de tweede helft kreeg Roda al snel een flinke klap te verwerken, toen Mohamed El Makrini in de 54ste minuut met rood van het veld moest. Kort daarna opende Doke Schmidt de score met zijn eerste Heerenveen-doelpunt. Daarna bleef het nog lang spannend, maar in de slotfase boekte de ploeg van Streppel door goals van Henk Veerman en Reza Ghoochannejhad toch een ruime overwinning.



Scoreverloop:

1-0 (60') Doke Schmidt

2-0 (89') Henk Veerman

3-0 (90+2') Reza Ghoochannejhad (strafschop)



Bijzonderheden:

54' Mohamed El Makrini krijgt een directe rode kaart.