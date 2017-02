Ten Hag laakt eigen spelers: "Het was van alles niets. Ik had ze alle elf kunnen wisselen"

FC Utrecht wist zaterdagavond een 2-0-achterstand om te buigen in een 2-3-overwinning. Toch realiseert Utrecht-trainer Erik ten Hag zich als geen ander dat zijn ploeg de eerste helft een behoorlijke wanprestatie heeft geleverd.



"In een wedstrijd zijn twee helften nooit gelijk. We stonden niet goed aan de start, en dat moet ik mezelf als coach ook kwalijk nemen", zo analyseert de keuzeheer tegenover de pers. "Defensief werden afspraken niet nagekomen, we waren slordig aan de bal en de veldbezetting was niet in orde. Het was van alles niets."



Reden genoeg dus om in te grijpen, zo vertelt de oefenmeester. "We hadden aan de instelling gesleuteld en een wissel toegepast, al had ik ze alle elf kunnen wisselen. Met Wout Brama brachten we een rustpunt en iemand die defensief de boel bij elkaar kon houden. Toch kwamen we weer slecht uit de kleedkamer, maar daarna kwamen we er beter en beter in. Uiteindelijk is winnen met 2-3 van een concurrent een prima prestatie."