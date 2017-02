Vardy emotioneel na omstreden ontslag Ranieri: "Dat doet me veel pijn"

25 Februari 2017 21:12

Leicester City-aanvaller Jamie Vardy was vorig seizoen onder Claudio Ranieri een van de beste spelers van de Premier League. Dit seizoen wilde het echter niet vlotten bij de Foxes en daarom besloot het bestuur Claudio Ranieri, een seizoen na de onwaarschijnlijke titel, te ontslaan. Vardy heeft daarom een Instagram-post geüpload om de man te eren aan wie hij naar eigen zeggen bijzonder veel te danken heeft.



"Ik heb de woorden in deze post een belachelijk aantal keren verwijderd en opnieuw geschreven", schrijft de topscorer van vorig seizoen op Instagram. "Claudio heeft de juiste en toepasselijke woorden van mij tegoed. Hij heeft en zal voor altijd mijn respect hebben. Wat we samen en als team hebben bereikt is het onmogelijke. Hij geloofde in me toen niemand dat deed en daarvoor ben ik hem eeuwig dankbaar."



Aan de speculatie dat hij een handje zou hebben in het ontslag van de Italiaanse trainer maakt Vardy meteen een einde. "Er werd gespeculeerd dat ik een aandeel had in zijn ontslag, maar daar is niets van waar. Dat is niet onderbouwd en doet me veel pijn. Het enige waar wij als team schuldig aan zijn, zijn onze slechte prestaties. Dat erkennen we zowel in de kleedkamer als publiekelijk en we doen ons best om dat recht te zetten. Ik wens Claudio het aller-allerbeste in wat de toekomst hem ook mag brengen. Dankjewel Claudio. Dankjewel voor alles."



