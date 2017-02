Utrecht-uitblinker blij met Ten Hag: "Zoveel van hem geleerd"

FC Utrecht is in goede doen en dat bewees de ploeg zaterdagavond nog maar eens. De Domstedelingen bogen tegen FC Groningen een 2-0-achterstand om in een 2-3-voorsprong en daarmee blijft het team op de vierde plaats. Een van de doelpuntenmakers was Yassin Ayoub, die aangeeft zijn trainer Erik ten Hag onwijs dankbaar te zijn.



"Ik heb de afgelopen twee jaar zoveel van hem geleerd. Hij heeft mijn ogen doen openen. Ik voetbalde op de automatische piloot, maar hij helpt er veel meer uit te halen", zo looft de Utrecht-middenvelder tegenover FOX Sports.



Ondanks dat zijn ploeg won, weet Ayoub dat het spel niet altijd even goed was. "We begonnen heel slecht, er was totaal geen afstemming bij ons. Ze speelden ons helemaal weg. We hebben elkaar in de rust aangekeken en gezegd 'nog 45 minuten, alles eruit halen'. Mooi dat die 2-3 dan valt. Ik werk hard bij de trainingen om mijn rendement omhoog te krijgen, gelukkig lukt het nu."