Ontslag Sutton-goalie hakt erin: rechtsback op doel

De soap rondom Wayne Shaw blijkt nog lang niet voorbij te zijn voor Sutton United. De kleine club heeft namelijk niet zo'n grote selectie en het wegvallen van Shaw brak direct op.



Eerste keeper Ross Worner moest tegen Torquay United al na een kwartier geblesseerd naar de kant. Normaal gesproken was Shaw uit de dug-out gekomen om hem te vervangen, maar een nieuw alternatief is nog niet voor handen.



Zo moest vleugelverdediger Simon Downer noodgedwongen de handschoenen aantrekken. En wat denk je? Sutton United weet doodleuk ook nog gewoon met 2-3 te winnen. Shaw werd ontslagen nadat hij in de dug-out een hapje naar binnen had gewerkt. Hier kon op gewed worden, waardoor Shaw in een kwaad daglicht kwam te staan.