Grot heeft duidelijk doel: "Ik richt mij op Vitesse"

Voor Jay-Roy Grot zit voetballen er momenteel niet in door een blessure. Daar komt als hem op het juiste moment verandering in. "Mijn blessure gaat goed. Ik sta alweer buiten op het veld."



Een duidelijk target heeft hij ook voor zijn rentree, zo legt Grot uit aan FOX Sports. "Ik wil sowieso terug zijn tegen Vitesse. En als het eerder is, dan is dat meegenomen."



De jongeling was in topvorm bij NEC. "Ik zat lekker in mijn vel. De trainer gaf me de kans en die heb ik aangepakt. De trainer weet me goed te triggeren waardoor ik agressiever ga spelen."