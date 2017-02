Chelsea verstevigt koppositie met zege op Swansea City

Chelsea heeft weer goede zaken gedaan in de Premier League. De club is erin geslaagd om ook een overwinning te boeken op Swansea City. Met liefst 3-1 bleken The Blues te sterk voor de nummer vijftien van de competitie.



Francesc Fabrégas opende na ruim een kwartier spelen de score op aangeven van Pedro. Nog voor rust maakte Swansea City via Fernando Llorente de gelijkmaker. Hij kreeg de bal van Gylfi Sigurdsson en twijfelde geen moment.



In de 72ste minuut kwam Chelsea wederom op voorsprong. Ditmaal werden de rollen omgedraaid: Pedro scoorde juist op aangeven van Fabrégas. De eindstand werd bepaald door Diego Costa op aangeven van Eden Hazard.



Scoreverloop:

1-0 (19') Francesc Fabrégas

1-1 (45+2') Fernando Llorente

2-1 (72') Pedro

3-1 (84') Diego Costa



Overige uitslagen:

Crystal Palace - Middlesbrough 1-0

Everton - Sunderland 2-0

Hull City - Burnley 1-1

West Bromwich Albion - Bournemouth 2-1