Bayern München walst over Hamburger SV heen

Bayern München heeft op zaterdag gehakt gemaakt van Hamburger SV. De koploper uit de Bundesliga speelde in het eigen stadion tegen de degradatiekandidaat en heeft geen spaan van de club heel gelaten. Bayern München won het duel met liefst 8-0.



Bayern had niet lang nodig alvorens de eerste goal op het scorebord verscheen. Arturo Vidal rondde een bal van Thomas Müller af. Daarna verdubbelde Robert Lewandowski de voorsprong door een strafschop binnen te schieten en nog voor rust tekende hij ook voor de 3-0.



Na de rust kwam Lewandowski al gauw weer tot scoren, ditmaal op aangeven van Arjen Robben. Dat bleek echter nog maar het begin van de vernedering te zijn. David Alaba scoorde de 5-0 en daarna was Kingsley Coman twee keer aan de beurt. De eindstand werd bepaald door Robben op aangeven van Douglas Costa.



Scoreverloop:

1-0 (17') Arturo Vidal

2-0 (24') Robert Lewandowski

3-0 (42') Robert Lewandowski

4-0 (54') Robert Lewandowski

5-0 (56') David Alaba

6-0 (65') Kingsley Coman

7-0 (69') Kingsley Coman

8-0 (87') Arjen Robben