Boskamp ziet verrassende club de Europa League winnen

Het zou Johan Boskamp niets verbazen als er dit seizoen een Belgische club met de Europa League-beker vandoor gaat. Met AA Gent, RC Genk en RSC Anderlecht zijn er nog drie clubs actief in de Europa League. Gezien de loting tussen Gent en Genk gaat daar na de komende ronde in ieder geval één club van afvallen.



"Het is niet onmogelijk dat een Belgische club de Europa League wint. Het blijft namelijk een ander niveau dan de Champions League en als alles meezit, zou het kunnen. Al moet je niet vergeten dat de grote ploegen een extra stimulans hebben, omdat eindwinst een ticket voor de Champions League oplevert", vertelde Boskamp aan Het Belang van Limburg.



Wie gaat winnen tussen Gent en Genk weet Boskamp overigens nog niet zeker. "Voor mij wordt Gent-Genk fiftyfifty", aldus het relaas van de oud-trainer.