Twijfels over Ajacied: "Als je ziet hoe traag hij in balbezit is..."

Rinus Israël heeft zich uitgelaten over wat hij heeft gezien van Jaïro Riedewald. Lange tijd kon hij rekenen op veel lof bij de Amsterdammers, totdat hij zijn basisplaats kwijtraakte onder trainer Peter Bosz. Israël ziet veel verbeterpunten voor de verdedigend ingestelde speler.



"Riedewald heeft in verdedigend opzicht geen grote fouten gemaakt, maar als je ziet hoe traag hij in balbezit is... Het duurt zo lang om die passing te verrichten, het moet veel intenser", vertelde Israël over het spel van Riedewald aan RTV Noord-Holland.



"Het verschil met Sánchez is dat hij er staat en heel snel en hard inpasst. Riedewald is het tegenovergestelde. Even rustig aannemen, even dribbelen en dan een pass geven die niet op snelheid is. En daar is op te trainen, ja", klonk de uitleg van de oud-voetballer.