Jaap de Groot zag Ajax weliswaar goede zaken doen in de Europa League door Legia Warschau naar huis te sturen. De columnist was na afloop toch niet geheel tevreden over wat hij heeft gezien van de Amsterdammers.



"Het huidige probleem van het Nederlandse voetbal is de basis. De simpele techniek en het positiespel. Juist in dat opzicht kreeg AZ tegen Olympique Lyon alle hoeken van het veld te zien. Net als Ajax deed het soms pijn aan je ogen hoe Nederlandse voetballers met de ruimte omgaan", vertelde De Groot bij De Telegraaf.



"AZ en Ajax lieten Lyon en Legia Warschau beter lijken dan ze waren. Vooral door te veel ruimte weg te geven. Te vaak stonden spelers op twee, drie meter te dekken. Wat dat betreft kan momenteel veel worden geleerd van België", aldus De Groot.