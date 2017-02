'Om deze vreemde reden mag Isco niet naar Barcelona vertrekken'

De Spaanse middenvelder Isco wil dolgraag naar FC Barcelona vertrekken, maar mag niet van zijn huidige werkgever, Real Madrid. Dankzij een clausule in zijn contract heeft hij een transferverbod naar de Catalaanse concurrenten.



Isco probeert al een tijdje te vertrekken bij Real Madrid, waar hij geen vaste basisspeler is. Vorig seizoen stond hij nog dicht bij een overgang naar Manchester City, maar coach Zinedine Zidane overtuigde hem om te blijven.



Deze keer lijkt Isco er echt klaar mee en hij wil naar een club met speelmogelijkheden. Barcelona wil hem met open armen ontvangen én een basisplaats geven, maar dankzij de anti-Barcelona clausule mag Isco dus niet naar zijn favoriete jeugdclub.



Als de middenvelder er toch op gebrand zou zijn om naar Barça te trekken, moet hij wachten tot wanneer zijn contract afloopt in juni 2018.