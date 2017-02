Mourinho's meesterplan met Januzaj lijkt te werken

Adnan Januzaj werd vorig seizoen uitgeleend aan Sunderland door Manchester United. De Belgische flankaanvaller kreeg steeds meer kritiek over zich heen en de uitleenbeurt kwam op het juist moment.



Bij Sunderland lijkt Januzaj zich weer te ontpoppen. Zijn coach, David Moyes, heeft alvast lovende woorden voor hem. "Hij heeft talent en dat moet hij nog meer laten zien", vertelt Moyes. "Soms lijkt het alsof het hem allemaal niet veel kan schelen, maar gelukkig is dat niet waar."



"Hij doet zijn werk goed en hij speelt uitstekend voor het team. Hij is nog jong dus dat is ook de manier waarop hij moet spelen. Soms mag hij zelfs nog iets meer lopen in functie van Jermaine (Defoe, red.), zodat die zich kan concentreren op het afwerken."



"Ik blijf ook zeer kritisch voor Adnan en ik zal altijd commentaar hebben, gewoon omdat ik voel dat er nog veel meer in die jongen zit, dan dat hij laat zien."



José Mourinho houdt hem trouwens nauwlettend in de gaten. De Portugees wist dat er maar één man is die echt alles uit Januzaj kan halen: David Moyes. Voorlopig lijkt zijn plan dus te werken en dan kan Januzaj gewoon terugkeren naar Old Trafford..?