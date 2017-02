Kluivert: "Hij zal er wel van wakker worden"

Als je één speler van Ajax momenteel als voetballer niet tegen wil komen, dan is dat misschien wel Justin Kluivert. Het jonge talent van de Amsterdammers is on fire en verscheen al een paar keer in de hoofdmacht van de club. Ook bij Jong Ajax blijft de zoon van Patrick Kluivert laten zien waartoe hij in staat is.



Maxime Gunst kreeg de ondankbare taak om Kluivert af te stoppen in de wedstrijd van vrijdagavond. Het zou Kluivert niets verbazen als gunst slapeloze momenten kent. "Ja, zeker weten, haha. Ik denk wel meerdere malen. Ik heb een paar goede acties gemaakt, ik vind dat ik wel een goede wedstrijd heb gespeeld en hij zal er wel van wakker worden", vertelde Kluivert aan Ajax Life.



Kluivert vindt het overigens niet meer dan logisch dat hij steeds vaker uitblinkt. "Een paar maanden geleden was het natuurlijk heel vet voor mij. Het is nog steeds vet voor mij. Maar ja, nu vind ik voor mezelf dat ik er nu echt moet staan voor het team, een van de leiders moet zijn in het team. In het eerste is het een hoger niveau, dan krijg je minuten en daar ben je blij mee en die moet je gewoon zo veel mogelijk pakken. Ik ben nog jong, dus gewoon elke week negentig minuten maken, dat is belangrijk voor me", aldus Kluivert.