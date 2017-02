Wijnaldum wijst oorzaak voor verval Leicester aan

In het afgelopen seizoen ging werkelijk waar álles goed bij het Engelse Leicester City. Onder aanvoering van onder meer Jamie Vardy en Riyad Mahrez werden de Foxes zelfs kampioen in de Premier League. Nu is coach Claudio Ranieri ontslagen en middenvelder Georginio Wijnaldum weet wel waarom Leicester het zo slecht doet.



In gesprek met Sky Sport wijst hij naar het vertrek van mannetjesputter N'Golo Kanté naar Chelsea, de huidige koploper in Engeland. "Kanté is een groot gemis. Hij was een hele belangrijke speler op het middenveld. Kanté hield alles bij elkaar. Voor mij was hij een van de belangrijkste redenen dat Leicester kampioen werd. Na zijn vertrek heeft iedereen in het team het moeilijker gekregen."



Wijnaldum speelt op maandagavond een competitiewedstrijd tegen het geplaagde Leicester. "Natuurlijk draaien ze een slecht seizoen. Leicester doet het lang niet zo goed in vergelijking met vorig seizoen. Maar ik denk dat ze nog steeds een goed team hebben. De meeste spelers zijn gebleven." Onlangs werd coach Ranieri dus aan de kant gezet en die beslissing stuit op ongelooflijk veel woede in de voetballerij.