'Real Madrid biedt speler in ruil voor De Gea'

De Spaanse goalie David de Gea staat al ongelooflijk lang in de belangstelling van de grootmacht Real Madrid. Op een gegeven moment had De Koninklijke de doelman bijna gekocht voor meerdere tientallen miljoenen euro's, maar toen ging er op het allerlaatste moment iets mis met de fax. Nu is Real terug in Manchester.



United wil zijn keeper niet meer laten gaan en De Gea voelt zich eigenlijk ook wel op zijn plek in de Engelse industriestad. Toch onderneemt voorzitter Florentino Pérez van Real momenteel verwoede pogingen om de goalie naar het Estadio Santiago Bernabéu te halen. Naar verluidt heeft Real Raphael Varane aangeboden bij United en willen de Madrilenen daarnaast ook nog een flink bedrag overmaken op de rekening van de Engelsen.



Trainer José Mourinho is wel een fan van de kwaliteiten van de Franse verdediger in kwestie, maar het is maar zeer de vraag of hij bereid is De Gea af te staan. United probeerde in de afgelopen zomertransferperiode nog om Varane naar Old Trafford te halen, maar naar verluidt werden de Red Devils toen afgewezen door de stopper zelf.