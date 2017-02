Onana raadt FC Barcelona Ajacied aan

Keeper André Onana speelde zelf in de jeugdopleiding van FC Barcelona, maar op een gegeven moment achtte hij de tijd rijp voor een transfer naar het Nederlandse Ajax. In de Amsterdam ArenA doet de Kameroener het momenteel heel erg goed en in gesprek met Marca wijst hij een ploeggenoot aan die goed bij het huidige Barça zou passen.



Ook Onana geeft aan te weten dat Davinson Sánchez op de radar van de Catalaanse grootmacht staat. "Ja, maar we hebben het dan ook over een geweldige centrumverdediger. Hij is een goede vriend van mij en ik weet dat hij over de kwaliteiten beschikt om het te maken bij Barcelona. Verdedigend gezien staat het niet zo goed in het Camp Nou en Sánchez zou daar wat aan veranderen."



Daarnaast vertelt Onana over Kasper Dolberg: "De nieuwe Zlatan Ibrahimovic? Ik zie wel wat in die vergelijking. Hij is jong en heeft een lange weg te gaan, maar hij beschikt over voldoende potentie om de wereld 'op te eten'." Als laatste vertelt hij over Justin Kluivert: "Zijn ontwikkeling heeft mij niet verbaasd, hij is gewoonweg enorm getalenteerd. De coach heeft al een paar keer voor hem gekozen en ik denk dat hij over de kwaliteiten beschikt om het te maken bij Ajax."