'Ibrahimovic neemt beslissing over toekomst'

Zlatan Ibrahimovic speelt in het hier en nu natuurlijk voor het Engelse Manchester United. Dat zou volgend seizoen nog steeds het geval kunnen zijn, maar dan moeten de Red Devils wel voldoen aan de belangrijkste voorwaarde van de boomlange Zweed. Zlatan wil alleen nog op Old Trafford actief zijn als zijn ploeg Champions League-voetbal binnensleept.



Dat is in ieder geval de lezing die het Engelse dagblad de Daily Mail ons voorschotelt. Ibrahimovic heeft een verbintenis tot aan het einde van het huidige voetbalseizoen, maar United beschikt wel over een optie op de oud-Ajacied. Deze kan echter alleen gelicht worden als alle partijen akkoord gaan en de Zweed zou de clubleiding van de grootmacht verteld hebben dat hij alleen nog voor United wil spelen als de ploeg uitkomt in de Champions League.



Manchester United staat momenteel zesde in de Premier League en dat is natuurlijk niet genoeg. Toch heeft het elftal van coach José Mourinho nog best uitzicht op het miljoenenbal. Het verschil met de nummer twee, aartsrivaal Manchester City, bedraagt immers maar vier punten. Arsenal, dat vierde staat, heeft maar twee puntjes meer dan de Red Devils.