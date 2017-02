Guardado heeft belangrijk nieuws voor PSV

De Mexicaanse middenvelder Andrés Guardado was in het afgelopen seizoen steevast de beste speler van PSV, maar deze voetbaljaargang valt het zo nu en dan toch een beetje tegen bij de mannetjesputter. Toch kun je stellen dat hij de Eindhovenaren voorziet van een bepaald 'vuur'. Guardado heeft nu nieuws voor PSV.



Waar we er eerder stiekem van uitgingen dat de middenvelder na dit seizoen zou vertrekken uit het Philips Stadion, hoeft dat helemaal niet het geval te zijn. In gesprek met De Telegraaf vertelt Guardado namelijk: "Op dit moment is het rustig rond mijn toekomst. Ik ben tevreden en gelukkig hier. Alleen als er iets komt, dat goed is voor PSV, voor mij, voor mijn carrière en mijn toekomst zal ik het besluit nemen om weg te gaan."



Op een gegeven moment was Atlanta United in de markt voor de Mexicaan. "Er was inderdaad interesse van die club, maar die is niet concreet geworden. Voetballen in de Verenigde Staten is zeker interessant. Het voetbal daar zit in de lift en het is dichter bij Mexico." Toch vindt Guardado het wereldkampioenschap van 2018 belangrijker. "Daarom zou het ideaal zijn om tot die tijd in Europa te blijven. Mijn contract bij PSV loopt na dit seizoen nog een jaar door en ik blijf hier met alle plezier nog een seizoen."