'Kuyt speelt tegen PSV, opvallend slachtoffer'

Er is in de afgelopen weken behoorlijk veel te doen geweest rond het persoontje van Dirk Kuyt. De Katwijker werd ernaast gezet door zijn coach Giovanni van Bronckhorst en sprak hier zijn onvrede over uit. Tegen ADO Den Haag mocht Kuyt echter weer beginnen en ook in de topper tegen PSV zal dit het geval zijn.



Dat is in ieder geval wat het Algemeen Dagblad weet te melden op de vroege zaterdagmorgen. Jens Toornstra is in vorm en wordt natuurlijk ook opgesteld door Van Bronckhorst, wat betekent dat Steven Berghuis het slachtoffer is. Toornstra zal op rechtsbuiten beginnen en Kuyt op het middenveld, waardoor de huurling van het Engelse Watford naast Gio plaats zal nemen op de reservebank.



Kuyt liet onlangs nog weten: "Ik ga er altijd vanuit dat ik speel, maar ik zit nu ineens weer in de situatie dat ik me weer moet bewijzen. Ik dacht dat ik me niet meer hoefde te bewijzen, maar iedereen die mij kent weet dat ik alles voor Feyenoord zal geven. Ik denk dat ik heel belangrijk ben buiten het veld, maar ook binnen het veld. Ik wil zo snel mogelijk weer op het veld staan." Dat laatste zal dus hoogstwaarschijnlijk óók het geval zijn tegen PSV.



Verwachte opstelling Feyenoord: Jones, Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Kongolo; El Ahmadi, Kuyt, Vilhena; Toornstra, Jörgensen, Elia.