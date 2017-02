Guardado: aanvaller wil best naar PSV komen

De Eredivisie-topclub PSV beschikt natuurlijk over een soort Mexicaanse contingent. Andrés Guardado en Hectór Moreno staan onder contract in Eindhoven en daar was in de afgelopen transferperiode bijna een Mexicaan bij gekomen. Pachuca CF vroeg echter te veel geld voor Hirving Lozano, hoewel de aanvaller zelf de overstap best wilde, en wíl, maken.



Guardado vertelt aan het medium De Telegraaf over zijn jonge landgenoot: "Hij is een jongen met veel toekomst, absoluut het grootste talent van Mexico. En ook nog eens een jongen met een goede mentaliteit." De middenvelder stelt dat PSV best een optie is voor de aanvaller. "Ik ben met hem bevriend en heb ook met hem gesproken over PSV. Hij hoopt in de toekomst naar Europa te kunnen gaan, naar PSV of een andere club. Maar hij heeft het niet voor het zeggen, want zijn club vraagt veel geld voor hem."



Naar verluidt wil Pachuca maar liefst twintig miljoen euro verdienen aan zijn talentvolle vleugelspits. Dat is natuurlijk een bedrag dat technisch manager Marcel Brands van PSV niet op tafel kan leggen. Ook is het zo dat Lozano vrij veel verdient bij Pachua: naar verluidt zelfs méér dan 1,5 miljoen euro per jaar.