Koeman reageert op Barça-transferberichten

Het gaat niet zo goed met de prestaties van FC Barcelona en dat betekent dat er een hoop rumoer is rond de Catalaanse grootmacht. Oefenmeester Ronald Koeman wordt bijna elke week wel in verband gebracht met zijn oude liefde en in gesprek met het medium Mirror laat hij zich daar nu over uit.



De Groninger schiet alle geruchten rond een overstap pertinent af. Hij zegt namelijk tegen het Engelse dagblad: "Moet ik een nieuw contract tekenen om te laten zien dat ik bij Everton bleef? Nee, dat vind ik niet. Ik heb getekend voor drie jaar en we hebben er goed en wel een half seizoen op zitten. Dat betekent dat ik nog een langlopende verbintenis heb, een verlenging is dus niet nodig."



Op dit moment staat Everton zevende, achter Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur, Arsenal, Liverpool en Chelsea. Dat is echter niet genoeg voor de oud-trainer van Ajax, PSV en Feyenoord. "Nee, onze huidige positie noem ik geen succes. En in de top zes eindigen is eigenlijk óók nog geen succes. Maar Europees voetbal halen zou wel de eerste stap zijn, ook als dat betekent dat we op donderdag moeten spelen."