Ünal legt rare actie uit: "Jij misschien ook. Iedereen"

Enes Ünal heeft vrijdagavond na meer dan twee maand eindelijk weer gescoord in de Eredivisie. Op bezoek bij ADO Den Haag schoot de huurling van Manchester City zijn FC Twente naar een punt: 1-1.



Na zijn doelpunt maakte de Turk een opvallend gebaar. "Mensen praten gewoon. Pratende mensen motiveren me alleen maar", luidde zijn reactie tegenover FOX Sports. "Welke mensen? Die zich aangesproken voelen. Jij misschien ook. Iedereen. Het is niet tegen iemand gericht, het gebeurt gewoon op dat moment."



Ünal is echter vooral blij met zijn doelpunt. "Opgelucht? Ja, soms scoor je. Soms niet." Naar verluidt staat de spits open voor een langer verblijf, maar dat wilde hij nu niet bevestigen. "Ik focus me nu alleen op de komende wedstrijden. Daarin wil ik alles geven. Ik houd van de fans, de club. Daarna zien we wel."



De Twente-spits staat inmiddels op elf goals en bezet daarmee een gedeelde derde plek.