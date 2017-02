De 10 vorige edities van Feyenoord - PSV in de Eredivisie

Aanstaande zondag staat de kraker tussen Feyenoord en PSV op het programma. Voor beide ploegen zijn de belangen gigantisch, want winst of verlies kan cruciaal blijken in de strijd om het kampioenschap. SoccerNews.nl kijkt terug op de tien voorgaande ontmoetingen.



10. 26 december 2006

Eind 2006 stond de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV op het programma als lunchwedstrijd. De Eindhovenaren hadden toen al lange tijd geen tegengoal meer geïncasseerd, maar door toedoen van Angelos Charisteas werd die reeks beëindigd. De Griek produceerde de gelijkmaker nadat Phillip Cocu de score opende.







9. 12 januari 2008

Otman Bakkal speelde voor zowel PSV als Feyenoord. Begin 2008 speelde de middenvelder nog voor de Eindhovenaren en hij kroonde zich in de topper tot matchwinnaar: 0-1. Nicky Hofs kreeg nog een tweede gele kaart toen hij 'krijg de pestpleuris' riep in de richting van scheidsrechter Pieter Vink.







8. 15 maart 2009

Ruim een jaar later was één doelpunt opnieuw voldoende om de winnaar te bepalen bij Feyenoord - PSV. Ditmaal mocht een speler van de Rotterdamse club zich laten bejubelen. Leroy Fer maakte ruim een kwartier voor tijd het winnende doelpunt in De Kuip, na een hoekschop van Diego Biseswar.







7. 20 september 2009

In september 2009 stond de onderlinge ontmoeting wederom op het programma in De Kuip. Fer speelde opnieuw namens de thuisclub, maar kon ditmaal niet verhinderen dat de bezoekers triomfeerden. Danny Koevermans sloeg tweemaal toe en Otman Bakkal één keer, waar Andwelé Slory tussendoor tegen wist te scoren: 1-3.







6. 24 april 2011

Vervolgens duurde het tot april 2011 voordat PSV weer mocht afreizen naar Rotterdam-Zuid. Georginio Wijnaldum groeide uit tot man of the match door tweemaal te scoren, Luc Castaignos maakte het karwei af: 3-1. Ola Toivonen produceerde de gelijkmaker nadat ploeggenoot Orlando Engelaar rood zag. Feyenoord nam daarmee revanche voor de historische 10-0.







5. 4 december 2011

Sekou Cissé en Ruben Schaken gaan niet de geschiedenisboeken in als de meest geslaagde vleugelaanvallers van Feyenoord. Toch zullen zij met trots terugkijken op de competitietopper uit december 2011. Vlak voor en vlak na rust werd de Eindhovense ploeg onderuit gewerkt door het genoemde tweetal.







4. 24 februari 2013

Diezelfde Schaken wist een jaar en enkele maanden later opnieuw doel te treffen namens Feyenoord in een uitduel met PSV. Ditmaal repareerde de razendsnelle buitenspeler het openingsdoelpunt van Jeremain Lens, waarna de thuisclub de winst greep. Graziano Pellè liet Het Legioen opnieuw jubelen.







3. 1 december 2013

Feyenoord leek na de historische nederlaag in Eindhoven extra gebrand in ontmoetingen met PSV. Er ontstond een serieuze reeks met ook een overwinning in december 2013 als resultaat: 3-1. Adam Maher opende de score voor de bezoekers, maar Jean-Paul Boëtius en opnieuw Pellè (tweemaal) kantelden de verhoudingen. Jeffrey Bruma kreeg rood.







2. 22 maart 2015

Ook in maart 2015 lukte het PSV niet om minimaal een gelijkspel over te houden aan het bezoek aan Feyenoord. Het werd de middag van Anass Achahbar, die op fraaie wijze twee doelpunten wist te produceren. Memphis Depay scoorde nog tegen voor de latere kampioen.







1. 17 januari 2016

Begin 2016 wist PSV eindelijk weer eens een competitiezege te behalen in De Kuip. Feyenoord begon op dat moment net aan een historisch slechte reeks en daar profiteerden de Eindhovenaren dankbaar van. Héctor Moreno opende de score vlak na rust en de net vertrokken Luciano Narsingh klaarde het karwei: 0-2.