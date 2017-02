Collega's kijken op van ontslag: "Trump, de Brexit, Ranieri"

Ontslagen worden is inherent aan het trainersvak, maar de beslissing van Leicester City om Claudio Ranieri heeft kwaad bloed gezet. Ook zijn ervaren collega's tonen weinig begrip voor The Foxes.



José Mourinho van Manchester United droeg vrijdag op de persconferentie de initialen van Ranieri, die hij via Instagram al een hart onder de riem stak. Ook Antonio Conte (Chelsea) liet van zich horen: "Ik ben ontgoocheld en verdrietig over het ontslag van Ranieri. Ranieri is een hele goede vriend. Dit is een gebrek aan respect."



Liverpool-manager Jürgen Klopp begrijpt er evenmin iets van. "Wat kan ik zeggen? Er zijn al hele vreemde keuzes gemaakt dit jaar en niet alleen in het voetbal: Trump, de Brexit, Ranieri. Ik heb geen idee waarom Leicester dit heeft gedaan."