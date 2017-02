'Gedroomde opvolger Ranieri zegt 'nee' tegen Leicester'

De leiding van Leicester City moet na het plotselinge ontslag van Claudio Ranieri op zoek naar een nieuwe manager. Zijn landgenoot Roberto Mancini geldt als topkandidaat, maar zijn komst lijkt onhaalbaar.



Volgens Sky Sports is een dienstverband van Mancini op dit moment onbespreekbaar. De Italiaan heeft weliswaar een verleden als speler in Leicester en heeft sinds zijn vertrek bij Internazionale geen werk, maar zou geen intentie hebben om bij de Engelse kampioen van vorig seizoen aan de slag te gaan.



Formeel heeft er ook nog geen contact plaatsgevonden, maar dat lijkt ook niet nodig. Mancini zou zijn belangenbehartigers hebben laten weten géén kandidaat te zijn. Het is niet duidelijk in hoeverre de penibele situatie van The Foxes een rol spelen in deze.



Craig Shakespear is na het ontslag van Ranieri op interim-basis naar voren geschoven.