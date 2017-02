Ajacied klaagt niet: "Vorig seizoen was het andersom"

Jaïro Riedewald kan terugkijken op twee prima optredens in de basis van Ajax. De verdediger is positief over zijn inbreng in deze duels, maar rekent zich desondanks niet rijk voor de komende tijd.



"Dit smaakt naar meer", beaamt Riedewald in gesprek met Het Parool. De Ajacied hoopt thuis tegen Heracles Almelo op een nieuwe basisplek, al is het nog onzeker of dat ook gaat lukken. "Geen idee. Ik reken nergens op. Ik ben zelf tevreden over mijn spel, maar de trainer beslist. Ja, zo simpel is het."



De linkspoot is dit seizoen verdreven door Nick Viergever. "Vorig seizoen was het andersom", aldus Riedewald, die zich professioneel probeert te gedragen. "En toen was Nick degene die mij coachte en zich positief opstelde. We zijn volwassen voetballers die allemaal hetzelfde doel nastreven.



Viergever was tegen Legia Warschau (1-0) zelfs beslissend. "Ik gun Nick zijn doelpunt van harte", vervolgt de verdediger.