Pastoor volgt collega niet: "Het is een schitterende week"

Vitesse-trainer Henk Fraser spaart Arnold Kruiswijk in aanloop naar de halve finale tegen Sparta Rotterdam. Collega Alex Pastoor zou een soortgelijke ingreep kunnen toepassen, maar is dat niet van plan.



"Ik hou geen rekening met aanstaande woensdag", benadrukte Pastoor vrijdag in gesprek met RTV Rijnmond. "Er zijn wel spelers voor wie het onverstandig is om ze drie keer in een week aan de bak te laten gaan. Dat zijn jongens als Goodwin, die een paar wedstrijden hebben gemist. Maar we hebben nu drie dagen rust in plaats van twee dagen. Ze kunnen dus prima herstellen. Dat komt goed uit, want het is een schitterende week."



Pastoor zal tegen zijn oud-werkgever NEC dus geen rekening houden met het bekerduel van enkele dagen later. Wel droomt de Spartaan logischerwijs van bekersucces, juist nu het sportief zo moeizaam gaat. "Je doet mee aan de beker om hem te winnen. Dat het dan historisch zou zijn, daar ben je op dit moment nog niet mee bezig. Dat komt later, net als met het kampioenschap."