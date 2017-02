FOTO'S: ADO krijgt in thuisduel steun van 'warme' Polen

Het is algemeen bekend dat de fans van ADO Den Haag en Legia Warschau een vriendschappelijke relatie onderhouden. De Poolse club speelde donderdagavond in Amsterdam tegen Ajax en in het overvolle uitvak waren veel ontblote bovenlijven te zien, iets wat vrijdagavond in het Kyocera Stadion tegen FC Twente werd herhaald.





Met @hvvlaakkwartier bij #adotwe. De nog van eerder deze week aanwezige Polen hebben het kennelijk warm pic.twitter.com/SmBqH0FgUX — Sportsupport DenHaag (@Sportsupport070) 24 februari 2017