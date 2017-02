FC Kopenhagen vreest Ajax niet: "We hebben een goede kans"

Bij Ajax is de loting tegen FC Kopenhagen in de Europa League positief ontvangen, maar ook de Deense topclub is er blij mee. Trainer Stale Solbakken zal bij oud-Ajacied Nicolai Boilesen informatie inwinnen.



"Nicolai kan ons wat insider informatie geven", verwijst de coach naar de linksback, die bij Ajax uit de gratie raakte. "Ajax is een club waar we een historische relatie mee hebben en waar we tegen bewezen hebben dat we ze kunnen verslaan, ook al zegt dat niets over nu."



Solbakken vervolgt: "Het is ook een club met een relatie met Denemarken. Een leuke loting en het worden twee interessante wedstrijden. Zowel voor de voetballers als voor het publiek. We hebben een goede kans, ook al wordt het moeilijk. En ik was liever met een uitwedstrijd begonnen."