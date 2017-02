'Faber lijkt opvolger van Hateboer nu al te slachtofferen'

FC Groningen benoemde Desevio Payne als opvolger van de naar Atalanta Bergamo vertrokken Hans Hateboer. Aanvankelijk vulde trainer Ernest Faber dat ook zo in, maar inmiddels ziet de situatie er alweer heel anders uit.



Payne kon recentelijk niet voldoende overtuigen en lijkt voor het thuisduel met FC Utrecht geslachtofferd te worden door Faber, aldus RTV Noord. Het is onduidelijk of de oefenmeester die beslissing voor meerdere duels wil doorvoeren. Samir Memisevic lijkt in ieder geval te profiteren.



Ook Jason Davidson en Tom Hiariej lijken een basisplaats tegemoet te mogen zien. Naast Payne zal ook Yoëll van Nieff worden geslachtofferd, waar Juninho Bacuna na zijn derde rode kaart van het seizoen is geschorst. Tom van Weert ontbreekt nog altijd vanwege een blessure.



Op de clubwebsite blikt Faber vooruit: "Wij hebben een moeilijk te bespelen ploeg en de spelers kunnen elkaar goed vinden in de kleine ruimte. Daarin liggen voor ons ook tegen Utrecht onze kansen."