Sinkgraven opnieuw twijfelgeval aan Ajax-zijde

Het is twijfelachtig of Daley Sinkgraven dit weekeinde zijn rentree maakt bij Ajax. De linksback kampt nog altijd met een enkelblessure en pas de komende dagen komt er duidelijkheid, zo meldt de club op het eigen digitale thuis.



Sinkgraven moest de wedstrijden tegen Vitesse (0-1 zege) en Legia Warschau (1-0 zege, Europa League) al missen. Mogelijk kan de oud-speler van sc Heerenveen ook tegen Heracles Almelo niet aantreden. Zijn inzetbaar is als twijfelachtig getypeerd door de hoofdstedelingen.



David Neres zit opnieuw bij de wedstrijdselectie. Tegen Legia werd de Braziliaanse aanvaller nog op de bank gehouden, maar komende zondag lonkt het debuut voor Ajax alsnog. De miljoenenaankoop kan daarmee in de voetsporen treden van Leonardo, de laatste Braziliaanse debutant (mei 2009).