De 11 namen bij ADO Den Haag en FC Twente: 24ste speelronde gaat los

ADO Den Haag en FC Twente trappen vrijdagavond een nieuwe speelronde in de Eredivisie af. Vanaf 20:00 uur strijden de nummers achttien en zes om de felbegeerde punten.



ADO Den Haag heeft ten opzichte van het verloren thuisduel met Feyenoord (0-1) geen wijzigingen in de basisploeg. Alfons Groenendijk kiest onder de lat opnieuw voor Robert Zwinkels in plaats van de weer speelgerechtigde Ernestas Setkus. Mike Havenaar zit opnieuw op de bank.



Collega-trainer René Hake heeft evenmin voor verrassingen gezorgd. Voorin is Enes Ünal opnieuw centraal gepositioneerd met Dylan Seys en Bersant Celina als flankspelers.



De opstellingen:



ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Malone, Bakker, Gorter; Schaken, Fernandez, Duplan.



FC Twente: Marsman; Ter Avest, Andersen, Thesker, Van der Lely; Mokotjo, F. Jensen, Van der Heyden; Seys, Ünal, Celina.