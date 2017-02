Henry steunt Rooney: "Hij moet naar China kunnen, als hem dat gelukkig maakt"

Wayne Rooney wordt dit seizoen regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij Manchester United. De Engels international zou in de belangstelling staan van Chinese clubs, maar de druk van buitenaf om niet naar Azië te vertrekken lijkt groot. Oud-voetballer Thierry Henry vindt dat Rooney zich daar niets van aan moet trekken.



"Ik zou hem adviseren om te gewoon te doen wat ie zelf wil. Stop met het luisteren naar iedereen, en wees gelukkig. Je hebt een goede staat van dienst gehad en als je naar China wil, ga dan naar China als dat gelukkig maakt", vertelt de voormalig Frans international aan Sky Sports.



"Ik ken mensen die zeggen dat hij te vroeg vertrekt en naar Everton zou moeten gaan. Als dingen niet gaan zoals gepland, dan zullen ze zeggen dat ie voor China had moeten kiezen", aldus Rooney. "We mogen allemaal een mening hebben over waar ie naartoe zou moeten gaan. Maar laat hem kiezen, laat hem zichzelf zijn. Ik denk dat Rooney dat verdient."