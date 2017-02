Boilesen reageert op loting: "Laatste jaren bergafwaarts gegaan met Ajax"

Ajax neemt het in de 1/8e finale van de UEFA Europa League op tegen FC Kopenhagen. Oud-Ajacied Nicolai Boilesen is erg blij met de loting, zo heeft hij laten weten op de clubwebsite van FC Kopenhagen.



"Het is voor ons een goede loting. Natuurlijk is Ajax een goed team, maar dat waren wel meer ploegen die we konden loten", vertelt de 25-jarige voetballer. "Het worden twee moeilijke wedstrijden, maar ik zie zeker mogelijkheden."



"Qua historie is Ajax natuurlijk een grote naam, maar de laatste jaren is het wel bergafwaarts gegaan met de kwaliteiten in hun team. De bal is rond en we willen beginnen met een goede uitgangspositie in eigen huis. Het is denk ik 50/50", aldus Boilesen.